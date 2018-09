Barry evenaart record Giggs - Wijnaldum op de bank

Gareth Barry Ⓒ Reuters

WEST BROMWICH - Met zijn 632e optreden in de Premier League evenaart Gareth Barry zaterdag het record van Ryan Giggs. De 36-jarige Engelsman doet dat in de thuiswedstrijd tegen West Ham United in dienst van West Bromwich Albion, dat hem enkele weken geleden had overgenomen van Everton. Barry speelt al zijn hele carrière in de Premier League. Eerder kwam hij uit voor Aston Villa en Manchester City.