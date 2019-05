Schumacher: ’Vergelijk mijzelf alleen met mijn vader’

Het liefst stapt Schumacher zo snel mogelijk in een Formule 1-bolide, net zoals zijn vader in 1991 voor het eerst deed. En met zo’n iconische achternaam wordt er natuurlijk veel van ’Mick’ verwacht, zijn vader is immers zevenvoudig wereldkampioen. „Ik vergelijk mijzelf niet met iemand die in de Formule 1 rijdt, maar wel met mijn vader”, vertelt de jonge Schumacher aan Sky Sports. Hij gaat verder: „Ik kijk naar welke stappen hij heeft genomen en wat hij anders deed dan de rest. Daar wil ik van leren.”

Een officiële race reed Schumacher nog niet, maar hij heeft wel al zijn debuut in een Formule 1-wagen gemaakt, in Bahrein, als testrijder voor Ferrari. De Duitser weet dus hoe het voelt om in één van de snelste auto’s ter wereld te rijden, maar blijft geduldig wachten op zijn kans. „Het is belangrijk om alles stap voor stap te doen”, zegt Schumacher, die dit jaar is opgenomen in de Ferrari Driver Academy. „Dat heb ik tot nu, tot aan de Formule 2, ook zo gedaan en dit zou mijn laatste stap moeten zijn voor de Formule 1.”

Schumacher staat momenteel negende in het F2-kampioenschap. Vergelijken met andere coureurs uit een andere klasse doet hij niet, maar tips zijn altijd welkom, zo laat hij weten. „Het is altijd goed om met anderen om de tafel te zitten en van hen te leren. Er zijn genoeg getalenteerde coureurs.”