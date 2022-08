EK zwemmen: Popovici (17) verbetert 13 jaar oud wereldrecord 100 vrij

Popovici veroverde eerder deze zomer bij de WK in Boedapest goud op de 100 en 200 meter vrije slag. De Roemeen zorgde zaterdagavond in het Foro Italico voor het eerste wereldrecord tijdens deze EK. De Hongaar Kristof Milak moest op gepaste afstand van Popovici genoegen nemen met zilver (47,47), het brons ging naar de Italiaan Alessandro Miressi.

EK-brons voor zwemster De Waard op 50 vlinder

Maaike de Waard heeft brons gepakt op de 50 meter vlinderslag. De Waard (25) tikte in het buitenbad van het Foro Italico als derde aan in 25,62 seconden, een persoonlijk record. Het goud ging naar de Zweedse favoriete Sarah Sjöström: 24,96. Marie Wattel uit Frankrijk pakte het zilver in 25,33. Kim Busch, de tweede Nederlandse in de finale van de 50 vlinder, eindigde als zevende in 26,35.

Sjöström volgt Ranomi Kromowidjojo op als Europees kampioene op de 50 vlinder. De Nederlandse zegevierde vorig jaar in Boedapest, in 25,30. Kromowidjojo beëindigde begin dit jaar haar zwemcarrière. Sjöström won de 50 vlinder bij de EK’s van 2012, 2014, 2016 en 2018. De 28-jarige Zweedse ontbrak vorig jaar bij de EK vanwege de naweeën van een elleboogbreuk.

Tes Schouten

Tes Schouten eindigde in de finale van de 100 meter schoolslag op de zevende plaats. De 21-jarige Schouten tikte aan in 1.07,66, ruim boven haar Nederlands record (1.06,92). De Europese titel ging naar de pas 17-jarige Italiaanse Benedetta Pilato: 1.05,97.

Marrit Steenbergen Ⓒ ANP/HH

Steenbergen als eerste naar finale 200 vrij

Marrit Steenbergen kan op de EK haar vierde gouden medaille veroveren. De 22-jarige Friezin plaatste zich als eerste voor de finale van de 200 meter vrije slag, die zondagavond op het programma staat. Steenbergen zette in de halve finales met 1.57,40 de beste tijd neer.

De Nederlandse zwemster won vrijdag in het openluchtbad van het Foro Italico al de 100 vrij. Ze pakte ook goud met de estafetteteams op de 4x200 vrij en 4x100 wissel gemengd. Steenbergen veroverde eind vorig jaar bij de EK kortebaan in Kazan goud op de 200 vrij en brons op de 100 vrij.

De Duitse Isabel Gose zette in de halve finales van de 200 vrij in Rome de tweede tijd neer. Ze was 0,30 seconde langzamer dan Steenbergen. Imani de Jong werd met 1.59,56 uitgeschakeld (tiende). De 20-jarige De Jong maakte donderdag deel uit van de ’gouden’ estafetteploeg op de 4x200 vrij.

Nyls Korstanje. Ⓒ ANP/HH

Korstanje

Nyls Korstanje, Kira Toussaint en De Waard hebben finaleplaatsen behaald bij de EK. Korstanje deed dat op de 100 meter vlinderslag, Toussaint en De Waard plaatsten zich voor de strijd om de medailles op de 50 meter rugslag. Bij de EK van vorig jaar in Boedapest pakten Toussaint en De Waard respectievelijk goud en brons op deze afstand.

Korstanje zette in de halve finales met 51,46 de derde tijd neer, achter de Hongaar Milak (51,01) en Noè Ponti uit Zwitserland (51,16). De 23-jarige Fries bleef net boven het Nederlands record dat hij eerder deze zomer neerzette in de halve finales van de WK in Boedapest (51,41). Die tijd was toen net niet genoeg om de finale te halen. Korstanje kwalificeerde zich eerder deze week in het Foro Italico als eerste voor de finale van de 50 vlinder, maar daarin eindigde hij als vierde.

In de halve finales van de 50 rug eindigden Toussaint (27,84) en De Waard (28,00) beiden als derde in hun race. De Italiaanse Silvia Scalia plaatste zich in 27,39 als eerste voor de finale van zondagavond. Toussaint heeft met 27,10 het Nederlands en Europees record op deze afstand op haar naam staan.