Spanje kruipt door oog van de naald, maar plaatst zich toch voor achtste finales

Er leek voor Spanje weinig aan de hand, want al na tien minuten spelen opende Alvaro Morata de score. Hij kopte zijn land op een 1-0 voorsprong. Dat was ook de ruststand.

Na de thee draaiden de Japanners het duel compleet om. Het was Ritsu Doan die voor de gelijkmaker tekende. Japan denderde door en amper een paar minuten na de gelijkmaker ging de ploeg verrassend aan de leiding. In eerste instantie leek de goal afgekeurd te worden omdat de bal achter was geweest, maar de VAR oordeelde anders en keurde het doelpunt toch goed: 2-1 voor Japan.

Virtueel uitgeschakeld

Doordat Costa Rica in de andere groepswedstrijd uit de poule van Spanje en Japan verrassend op voorsprong was gekomen tegen Duitsland, was Spanje virtueel uitgeschakeld net als Duitsland. Donkere wolken dreigden zich samen te pakken voor de Spanjaarden, maar de Duitsers maakten gelijk tegen Costa Rica en dus was Spanje weer virtueel door.

De formatie van Luis Enrique wilde echter niets liever dan ’gewoon’ een resultaat halen en het heft in eigen hand nemen. En dus zocht Spanje naar een opening in de Japanse defensie, maar een gaatje werd niet gevonden. Maar doordat Duitsland uiteindelijk van Costa Rica won, is Spanje toch door.