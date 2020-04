Video: Bekritiseerde Depay laat zich in Nederland weer op het voetbalveld zien

De aanvaller van Olympique Lyon en het Nederlands elftal liep in december van het vorig jaar een zware kruisbandblessure op, en zijn kansen op deelname aan het Europees kampioenschap waren daardoor minimaal. Depay meldde zich na zijn operatie echter binnen no-time weer in het krachthonk en op het trainingsveld bij zijn club.

En ondanks dat het EK verschoven is van komende zomer naar die van 2021, laat de oud-PSV’er opnieuw zien niet stil te zitten. Vrijdagavond plaatste Depay op zijn twitteraccount een filmpje van zichzelf, waarop hij bezig was met loopoefeningen in het Amsterdamse Olympisch Stadion.

Depay ontlokte afgelopen woensdag een golf van verontwaardiging, nadat hij op zijn Instagram-account een foto plaatste van zichzelf met een lijgerwelp op zijn schouder. Onder meer schaatser Kjeld Nuis, zanger Gordon, Sanne Kuijpers van World Animal Protection en Mimi Bekhechi van dierenrechtenorganisatie PETA spraken hun afschuw uit.

Als gevolg dáárvan reageerde Depay weer middels een nieuwe video. „Ik hoef mezelf niet te verdedigen. Maar je ziet dat Nederland nog steeds een land is van racisme om de kleinste dingen.”