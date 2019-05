Van Hanegem gaat FC Den Bosch helpen

De club maakte de ’periodieke samenwerking’ met de 75-jarige ex-international maandag bekend. De clubleiding hoopte Van Hanegem aanvankelijk te strikken als tijdelijke opvolger van de ontslagen Wil Boessen.

Erik van der Ven, Paul Beekmans en keeperstrainer John Vos blijven verantwoordelijk voor de dagelijkse trainingen en de opstellingen. Van Hanegem zal op de achtergrond als klankbord functioneren.

„Van Hanegem is een fenomeen en uniek in alle facetten”, aldus Bert Ruijsch, technisch manager FC Den Bosch. „Zoals hij vroeger voetbalde, zo praat hij er ook over. Willems voetbalopvattingen volgen de kortste weg. Hij komt heel snel bij de essentie, namelijk plezier in het spelletje. Hij is volledig onafhankelijk en staat bekend om zijn eerlijkheid. We zijn daarom heel blij dat het gelukt is om Willem voor FC Den Bosch te winnen.”

„De huidige trainers hebben laten zien dat ze de verantwoordelijkheid aan kunnen. Ze zien de vakkennis, ervaring en uitstraling van Willem van Hanegem als een enorme meerwaarde. Na veertien jaar willen we weer heel graag de Eredivisie in en we denken dat Willem FC Den Bosch daarbij kan helpen.”