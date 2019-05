Geen last-minute naar Italië voor Poels

„Het lijkt me ook niet verstandig om mij in te zetten voor Bernal, want ik heb helemaal niet naar de Giro toegewerkt. Nee, ik bereid me gewoon voor op de Tour de France”, aldus de Limburger, die daar in dienst zal rijden van titelverdediger Geraint Thomas en viervoudig winnaar Chris Froome.

Bovendien wil Ineos geen sterke schakels uit de Tour-ploeg rukken. Ploegleider Servais Knaven: ,,We moeten het nog bespreken, maar we kunnen het programma van Froome en Thomas niet zomaar aanpassen. Die rijden hoe dan ook de Tour.”