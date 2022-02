Ajax ondernam actie na klacht over Bogarde

Ajax reageerde maandagavond – overigens zonder diens naam te noemen – op de kwestie- Bogarde, waarover NRC schrijft. ’Het klopt dat op 1 oktober 2020 bij Ajax een anonieme klacht is binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag van een Ajax-medewerker. Daarop heeft Ajax direct actie ondernomen’, luidt het statement.

Privékwestie

„De melding is door twee externe instanties onafhankelijk onderzocht. De eerste instantie, het Instituut Sportrechtspraak (ISR), heeft de zaak geseponeerd. Daarbij heeft het ISR bepaald dat de relatie tussen de melder en de werknemer van Ajax is ontstaan buiten de sport en moet worden aangemerkt als een privéaangelegenheid. De andere instantie is een onderzoeksbureau dat Ajax na de uitspraak van het ISR gevraagd heeft de klacht onafhankelijk te onderzoeken. Dit na overleg met en instemming van zowel de melder als de medewerker.”

En: „Het onderzoek en het rapport van deze tweede instantie resulteerden niet in een gegrondverklaring van de klacht. Op basis van het rapport heeft Ajax (mei 2021) geconcludeerd dat deze zaak dient te worden aangemerkt als een privékwestie en ook vastgesteld dat er geen verdere acties noodzakelijk waren vanuit het werkgeverschap van Ajax.”