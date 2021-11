Thomas Krol en Kjeld Nuis vallen vies tegen bij World Cup in Polen

De Nederlandse toppers Kjeld Nuis en Thomas Krol konden de hoge verwachtingen niet waarmaken. Ze reden in de laatste rit tegen elkaar en misten mede door een moeizame laatste baanwissel het podium ruimschoots. Olympisch kampioen Nuis reed de zesde tijd (1.47,06) en wereldkampioen Krol kwam niet verder dan de zestiende plek (1.48,58).

Jan Blokhuijsen belandde met een tijd van 1.47,69 op de elfde plek. Patrick Roest stelde met de twaalfde tijd (1.47,72) eveneens teleur. De wereldkampioen allround was vrijdag na zijn derde plaats op de 5000 meter ook al ontevreden. Chris Huizinga moest op de schaatsmijl genoegen nemen met de twintigste en laatste plaats (1.49,93).

Kjeld Nuis en Thomas Krol in actie. Ⓒ ANP/HH

Krol veroverde twee weken geleden in Heerenveen de Nederlandse titel nog met een tijd van 1.44,27. Nuis eindigde in Thialf als tweede in 1.44,53.

De twee Nederlanders gingen in Tomaszów Mazowiecki vol voor de winst. Al snel bleek echter dat met name Krol op het zware ijs grote moeite had om op topsnelheid te komen en zijn ritme vast te houden. Bij het ingaan van de laatste ronde had Nuis ruim een halve seconde voorsprong op Krol en liet hij tevens nog de beste tijd noteren. Op de kruising hield Nuis vanuit de buitenbaan echter even in, omdat hij dacht dat Krol nog voorbij kon komen. Door de haperende uitvoering van de wissel liepen beide rijders flinke vertraging op en bleef een toptijd voor Nuis buiten bereik.

Leerdam grijpt ook mis

Nederland greep ook mis op de 1000 meter. De Amerikaanse Brittany Bowe, wereldkampioene op deze afstand, zegevierde in Tomaszów Mazowiecki met een baanrecord: 1.14,78. De Japanse Miho Takagi eindigde op ruime achterstand als tweede (1.15,38) en haar landgenote Nao Kodaira (1.15,71) pakte brons.

Nederlands kampioene Jutta Leerdam belandde met een tijd van 1.16,34 op de vijfde plaats, net voor Antoinette de Jong en Ireen Wüst (gedeeld zesde in 1.16,50). Femke Kok reed de tiende tijd (1.17,02) en Marrit Fledderus eindigde als achttiende (1.18,48).

Nederlandse sprinsters

De Nederlandse topsprintsters hebben ook op de tweede 500 meter het podium niet gehaald. Femke Kok eindigde met een tijd van 38,21 seconden op de achtste plek. Jutta Leerdam, Nederlands kampioene op deze afstand, belandde op de twaalfde plek (38,33) en Dione Voskamp werd veertiende (38,36).

De Amerikaanse Erin Jackson was opnieuw de beste. Ze reed met een tijd van 37,55 wederom een baanrecord in Tomaszów Mazowiecki. Jackson zegevierde vrijdag met een recordtijd van 37,61. Ze behaalde in Polen haar eerste wereldbekeroverwinningen.

Kok eindigde vrijdag tijdens de eerste 500 meter op de elfde plek (38,36). Leerdam belandde op de eerste racedag met 38,52 eveneens op de twaalfde plaats. Voskamp reed vrijdag in de B-divisie de derde tijd (38,64).

Michelle de Jong won zaterdag in de B-divisie met een tijd van 38,62, gevolgd door Marrit Fledderus op de tweede plek met 38,67.

Femke Kok Ⓒ ANP/HH

De 29-jarige Jackson, afkomstig uit het inlineskaten, versloeg in de laatste rit olympisch kampioene Nao Kodaira. De Japanse eindigde met een tijd van 37,78 op de derde plaats. De Russische Angelina Golikova, regerend wereldkampioene op de 500 meter, pakte zilver met 37,63.

Kok en Leerdam reden in de vijfde rit tegen elkaar. Leerdam had na de start op het rechte stuk wat kleine haperingen, waardoor een toptijd voor haar er niet meer in zat. Ook Kok reed na een redelijke opening (10,57) geen vlekkeloze rit. Ze won vorig seizoen in de Friese 'schaatsbubbel' in Heerenveen nog de vier wereldbekerwedstrijden op de 500 meter.