Klopp: ’Als we falen, dan zo mooi mogelijk’

„Twee van de beste aanvallers ter wereld zijn er niet bij en we moeten vier doelpunten maken om de wedstrijd in 90 minuten te beslissen. Het maakt het er allemaal niet makkelijker op, maar we hebben elf spelers op het veld staan en we gaan er alles aan doen”, aldus trainer Jürgen Klopp maandag. „Als we het redden, zou het geweldig zijn. Als we falen in de opdracht, dan op een zo mooi mogelijke manier.”

Liverpool dreigt naast alle prijzen te grijpen. In de competitie heeft Manchester City twee punten minder, maar nog een wedstrijd tegoed.” „Het was voor ons en onze supporters een lang seizoen. We hebben de kans het seizoen nog iets langer te maken. Zo niet, dan spelen we nu de laatste twee wedstrijden van een geweldig jaar”, zei Klopp, die zondag met Liverpool de competitie afsluit tegen Wolverhampton Wanderers.

Bekijk ook: Klopp moet streep door naam Salah zetten

Bekijk ook: Barça mist Dembele in Liverpool