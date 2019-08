De Jong: ’Dit was een slechte dag en een slecht begin’

„Dit was een slechte dag en een slecht begin”, zei de middenvelder tegen ZiggoSport. „Ik ben teleurgesteld dat we hebben verloren.”

De Jong vond dat Athletic het goed had aangepakt tegen de landskampioen. „Athletic zette hoog druk. Normaal moeten we daar onderuit spelen, maar dat deden we niet goed”, zei De Jong, die vond dat zijn ploeg slordig had gespeeld en verkeerde keuzes had gemaakt.

De 22-jarige voetballer keek zelf met een goed gevoel terug op de eerste weken bij de Catalaanse topclub. „Ze hebben me goed opgevangen en ik ben goed in het team opgenomen. Alleen deze wedstrijd tegen Athletic was slecht.”