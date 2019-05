Terugblik: eindelijk champagne voor Verstappen

Al in de derde bocht was het op 13 mei 2018 chaos op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Romain Grosjean spinde, maar maar had een black-out en dacht dat het een goed idee was om vol gas te geven om op die manier zo snel mogelijk weer met zijn neus naar voren op de baan te staan.

De Fransman was even vergeten dat er nog een stuk tien auto’s vlak achter hem reden. Het gevolg: Nico Hülkenberg en Pierre Gasly konden de Haas-coureur niet meer ontwijken en alle drie konden ze uitstappen.

Max Verstappen, vanaf de vijfde plek gestart, reed na 26 ronden door een late stop even aan de leiding. Nadat hij nieuw rubber had gehaald viel hij terug tot de vierde plek.

Romain Grosjean spint en veroorzaakt een slagveld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Verstappen beschadigde in de 43e van de in totaal 66 ronden zijn voorvleugel toen achterblijver Lance Stroll in zijn Williams vroeger remde dan de Nederlander verwachtte. Ondanks de schade slaagde de Nederlander erin om zijn rondetijden stabiel te houden.

Sebastian Vettel was ondertussen vanaf de derde plek gestopt voor nieuwe banden. Op het verse rubber probeerde de Duitser in zijn Ferrari zijn derde plek te heroveren op Verstappen, maar die bleek te taai, waardoor de Limburger zijn eerste podiumplaats van het seizoen veroverde.

Samen met Lewis Hamilton, die onbedreigd naar de zege was gereden, en diens teamgenoot Valtteri Bottas mocht Verstappen op het podium voor het eerst sinds zijn zege in Mexico op 29 oktober 2017 aan de champagne.

Klik HIER om de samenvatting te bekijken.