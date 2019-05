Zorgt Vardy voor Liverpool-party?

De ploeg van Pep Guardiola heeft op dit moment een achterstand van twee punten op Liverpool, maar speelt in tegenstelling tot The Reds nog twee duels in plaats van één.

In het rode gedeelte van Liverpool heeft men de hoop gevestigd op Leicester City, dat drie jaar geleden nog kampioen van Engeland werd. Jamie Vardy lijkt de man die The Citizens pijn kan doen.

De 32-jarige spits is sinds seizoen 2014/2015 de meest trefzeker in duels met de traditionele top zes. Vardy maakte in vier seizoenen tijd, over een totaal van 53 duels, maar liefst 31 goals tegen de Big Six.

Virgil van Dijk en zijn teamgenoten hopen vanavond op een stunt van Leicester City. Ⓒ BSR Agency

Vorig jaar werd de Engelsman, die dit seizoen 18 keer scoorde in 32 wedstrijden, zelfs de eerste speler ooit die in één seizoen tegen alle zes de topclubs het net wist te vinden.

Liverpool wacht al sinds 1990 op de negentiende landstitel. Manchester City werd vorig jaar voor de vijfde keer in de historie van de club kampioen van Engeland.

Programma laatste speelronde:

Liverpool - Wolverhampton Wanderers

Brighton & Hove Albion - Manchester City

Volg het duel tussen Manchester City en Leicester City vanaf 21.00 uur van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.