Red Bull-baas pleit voor korter F1-weekeinde

„Het hangt af van hoeveel races we krijgen. Als dat er meer zijn dan nu, dan hebben we wel behoefte aan het verminderen van de tijd op een bepaalde manier”, aldus Horner in gesprek met Motorsport.

„We zagen dat één sessie op vrijdag goed genoeg werkte in Baku”, ging de Red Bull-baas verder.

Horner doelt op de Grand Prix van Azerbeidzjan, toen de de eerste vrije training in het water viel door een loszittende putdeksel.

„Dus misschien is één goede sessie waar we voor moeten gaan. Dan kunnen onderdelen en mensen iets later aankomen.”

Daniil Kvyat Ⓒ REUTERS

Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat is eveneens voorstander van een tweedaags Formule 1-weekeinde.

„Misschien moeten we gewoon op zaterdag op de baan verschijnen. Eerlijk waar, we barsten van de informatie over de circuits waar we komen. Alleen op nieuwe locaties is er misschien extra tijd nodig, zoals in Vietnam bijvoorbeeld.”