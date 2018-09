Van der Mark vijfde in superbike Portimão

De Noord-Ier was op zijn Kawasaki ongenaakbaar en pakte zijn zevende zege van het seizoen. Ducati-coureur Chaz Davies eindigde als tweede maar bleef in de WK-stand nog wel derde staan. Hij bracht zijn achterstand op Sykes tot 15 punten terug. Rea staat met 95 punten een straatlengte voor met 95 punten en nog zeven races voor de boeg.

Michael van der Mark speelt met zijn Yamaha-team een bescheiden rol in het superbikekampioenschap. Daar kwam in Portugal geen verandering in, al deed de Rotterdammer het met zijn YZF-R1 helemaal niet slecht. Zijn start was niet florissant, maar naarmate de race vorderde kwam hij goed op dreef en reed rondetijden waarmee hij zich met de top van het veld kon meten. Uiteindelijk finishte hij als vijfde achter de Ducati-coureur Marco Melandri en MV Agusta-rijder Leon Camier. Daardoor start de Nederlander morgen als tweede in race 2. Zijn teamgenoot Alex Lowes die in de kwalificatie tweetiende sneller was dan Van der Mark, bleef puntloos door te crashen.

Het Red Bull Honda-team dat vanuit Nieuwleusen door Ten Kate Racing wordt gerund, blijft nog tobben. Dat heeft technisch manager Pieter Breddeld de kop gekost na dertien jaar bij de racefirma uit Overijssel te hebben gewerkt. Hoewel er als reden van zijn vertrek ook privé-omstandigheden zouden meespelen, lijken de tegenvallende resultaten van het Honda-team doorslaggevend te zijn. Zijn taak wordt voor alsnog waargenomen door Bastiaan Huisjes.

De Duitse coureur Stefan Bradl die vanaf Portimão met Hayden’s crewchef Dino Acocella ging werken, deelde in de malaise door te crashen. De Japanse invalskracht Takumi Takahashi die na het overlijden van Nicky Hayden de tweede Fireblade bemandt, kon ook al geen potten breken en eindigde als vijftiende.

Teambaas Ronald ten Kate vertelde dat er nog geen besluiten zijn genomen over de rijderscontracten voor volgend jaar.