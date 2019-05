Suarez weet welk Liverpool-gevaar Barça moet vrezen

„Het is moeilijk om in een stadion te spelen dat zoveel historie heeft”, zei de Uruguayaanse aanvaller, die tussen 2011 en 2014 voor de ’Reds’ uitkwam. „Anfield is echt heel speciaal. Vanaf de eerste seconde zal Liverpool met veel intensiteit en enthousiasme spelen. We zullen daarnaast moeten oppassen voor hun lengte. Dat kan voor ons heel gevaarlijk zijn”, doelde hij onder meer op de kopkracht van verdediger Virgil van Dijk.

Mooie herinneringen

Suarez heeft naar eigen zeggen mooie herinneringen overgehouden aan zijn tijd in Liverpool. „Het is voor mij heel erg leuk om hier nu weer terug te zijn. Dankzij Liverpool heb ik op Anfield prachtige momenten beleefd.”

Suarez opende vorige week in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (3-0) op zeer fraaie wijze de score. „We komen naar Anfield met een goede uitslag op zak, maar we zullen heel waakzaam moeten zijn. We moeten Liverpool met veel respect bestrijden.”