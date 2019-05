Weggestuurde Telstar-speler: ’Ik verdien nu wel een kaartje voor Ajax toch?’

Het bericht dat het contract van de 25-jarige aanvaller bij de Witte Leeuwen is ontbonden omdat hij zich ziek meldde om naar Tottenham Hotspur-Ajax te gaan, verspreidde zich maandagavond als een lopend vuurtje.

Het opvallende nieuws werd door de diverse media direct opgepikt, en onder meer Ajax1.nl retweette het bericht. Dat verleidde Van der Laan om op ludieke wijze te reageren. „Ik verdien nu toch wel een kaartje voor de wedstrijd van woensdag? Ben tenslotte toch vrij...”

Of en door wie Van der Laan woensdagavond ook echt een plaatsje in de Johan Cruijff ArenA krijgt aangeboden, is nog niet duidelijk...