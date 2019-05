Haas-baas legt schuld bij de banden

Dat vindt Günther Steiner, de teambaas van het Amerikaanse team Haas. Zijn renstal heeft dit seizoen grote moeite om het rubber van de Italiaanse fabrikant Pirelli op de juiste temperatuur te krijgen, met tegenvallende resultaten als gevolg. Haas heeft in de eerste vier Grand Prixs van dit jaar pas een keer de top-10 gehaald.

„We worstelen meer dan de andere teams met de banden en dat is teleurstellend, want we hebben een hele goede auto”, zegt Steiner op autosport.com. „In het algemeen gaat het te vaak over de banden. Dat is niet goed. We zouden het niet voortdurend moeten hebben over de banden na de race, of ze wel of niet goed werkten. Dat is op zich interessant, maar het is niet waar het om gaat in de Formule 1. Wij geven miljoenen uit om snelle auto’s te ontwikkelen en dan kunnen ze niet maximaal presteren vanwege de constructie van de banden.”

Invloed

De Italiaanse teambaas legt de schuld niet alleen bij Pirelli. „Andere teams lukt het wel met deze banden en ons niet, maar dat neemt niet weg dat de invloed te groot is.”