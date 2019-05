Wereldgoal Kompany houdt City op titelkoers

De ploeg van trainer Pep Guardiola won in eigen huis met 1-0 van Leicester City en heeft een voorsprong van één punt op achtervolger Liverpool. Manchester City gaat zondag op bezoek bij Brighton & Hove Albion, terwijl voor Liverpool de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers op het programma staat.

Kansloos

Vincent Kompany zorgde halverwege de tweede helft met een kanonskogel voor de enige, en dus winnende treffer. De Belgische verdediger kreeg alle ruimte om op de stomen en liet Kasper Schmeichel van twintig meter kansloos met een schitterende knal in de kruising.

De krappe zege van City was niet onverdiend, maar heel erg overtuigend speelde de formatie in het lichtblauw ook niet. David Silva en Bernardo Silva beproefden hun geluk met een paar afstandsschoten, terwijl de grootste kans na rust voor Sergio Agüero was. De Argentijn leek de bal van dichtbij binnen te tikken, maar Schmeichel reageerde katachtig.

Eigen succes

Leicester kreeg de grootste mogelijkheid al in de openingsfase, toen rechtsback Ricardo Pereira zich vrijkapte in het strafschopgebied. De poging van de Portugees kon echter nog net verdedigd worden door de inglijdende Aymeric Laporte. Kort voor de 1-0 van Kompany kreeg Leicester nog een goede kans uit een counter, maar James Maddison ging voor eigen succes in plaats van de volledig vrijstaande Marc Albrighton te bedienen.

