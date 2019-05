Köln na één seizoen weer terug op hoogste Duitse niveau

De Keulse treffers kwamen op naam van de Colombiaan Jhon Cordoba (drie), terwijl Daniel Steininger een eigen doelpunt maakte.

Maatregel

Voor FC Köln was het de eerste zege in een serie van vijf competitieduels. De verrassende terugval in de beslissende fase van het seizoen leidde ruim een week geleden tot een opvallende maatregel: trainer Markus Anfang moest vertrekken. Met André Pawlak op de bank kwam 1. FC Köln meteen weer tot winst. De club uit de Domstad degradeerde vorig jaar uit de Bundesliga.

Voor de tweede plaats in de eindstand, die ook recht geeft op promotie, komen nog drie clubs in aanmerking: SC Paderborn, 1. FC Union Berlin en Hamburger SV. Er zijn nog twee speelronden te gaan.