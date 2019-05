Dijks ziet rood in hectische slotfase tegen AC Milan

De ploeg van trainer Gennaro Gattuso won op eigen veld met 2-1 van Bologna, dat in de turbulente extra speeltijd twee rode kaarten incasseerde, waarvan één voor basisspeler Mitchell Dijks.

De treffers van de thuisploeg kwamen op naam van Suso en Fabio Borini. In de 72e minuut verkleinde Mattia Destro de achterstand en drie minuten later kwam AC Milan met tien man te staan na de tweede gele kaart voor de Braziliaan Lucas Paqueta. In de extra speeltijd kreeg Dijks rood en daarna moest ook ploeggenoot Nicola Sansone van het veld na zijn tweede gele kaart. Na het eindsignaal trok de verhitte arbiter ook nog rood voor Danilo van Bologna.

AC Milan klom naar de vijfde plaats, met drie punten minder dan nummer 4 Atalanta. Bologna is als nummer 15 nog niet helemaal veilig. Er zijn nog drie speelronden te gaan in de Serie A.

