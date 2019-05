Ajax brengt bod uit op Argentijnse verdediger

Ajax is in afwachting van het tegenbod van de verrassende nummer 2 van de Argentijnse competitie. Defensa y Justicia wordt gezien als het RKC Waalwijk van Argentinië en verraste dit seizoen vriend en vijand door pal achter kampioen Racing Club en vóór Boca Juniors en River Plate te eindigen. Martinez speelde 25 duels, scoorde twee keer en gaf drie assists.

’Betere Tagliafico’

In Zuid-Amerika wordt Martinez omschreven als een betere versie van Nicolas Tagliafico. De linksbenige verdediger is technisch vaardig, heeft hetzelfde ’gif’ als zijn landgenoot bij Ajax en bestrijkt de hele vleugel. Nu Tagliafico heeft aangegeven nog minimaal één jaar bij Ajax te blijven, zou Martinez bij een overstap de tijd krijgen om te acclimatiseren.

Ajax moet in dat geval een aantal clubs afschudden. Sinds Martinez in maart van dit jaar zijn debuut maakte in de nationale ploeg van Argentinië dingen meerdere Mexicaanse clubs én River Plate naar zijn handtekening. Volgens bronnen in Argentinië ligt Marc Overmars echter op pole position.

Ødegaard

Als Hakim Ziyech of een andere aanvaller vertrekt, hoopt Ajax ook nog steeds Martin Ødegaard in te lijven, maar die huur staat voorlopig even op een laag pitje. Overmars wil dat iedereen zich binnen Ajax volledig op de Champions League én de ontknoping van de Eredivisie richt. Pas daarna wordt er eventueel verder geschakeld.