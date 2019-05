Bert van Marwijk Ⓒ René Bouwman

Het was de eerste training onder mijn leiding bij Oranje. En iedereen had zijn oordeel al geveld. Ik voerde een gesprek met Robin van Persie op het trainingsveld en daarom was de conclusie in de meeste kranten dat Robin niet zou spelen. ’Van Marwijk had eerder bij Feyenoord een akkefietje met hem, dat kwam Van Persie nu duur te staan.’ Dat werd er geschreven.