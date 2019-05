Spurs meesters in het verspelen van prijzen

De roemruchte club heeft een naam hoog te houden wat betreft het uit handen geven van zilverwaar. De trots van White Hart Lane mag dan tot de traditionele Big Six van Engeland behoren, de laatste landstitel dateert uit het stenen tijdperk van het Engelse League-voetbal.

Dave Mackay, Jimmy Greaves en Danny Blanchflower zijn ’household names’ in Noord-Londen, maar de meeste Spurs-fans waren nog niet geboren toen hun club in 1961 de tweede en laatste landstitel won. Een karrenvracht aan schitterende voetballers was vervolgens op the Lane te bewonderen, van Hoddle en Ardiles tot Lineker en Gascoigne, maar prijzen winnen ho maar.

Geen échte hoofdprijs

Op de FA Cup in 1991 na dan. Maar zelfs in Engeland wordt het winnen van het oudste voetbaltoernooi ter wereld niet meer als een échte hoofdprijs gezien. Althans, niet door de grote jongens.

De reacties na de heenronde in het fonkelnieuwe Londense stadion waren o zo veelzeggend wat betreft het verwachtingspatroon rond Ajax en Spurs. Waar in Nederland werd geklaagd dat de Amsterdammers de klus al lang en breed hadden moeten klaren, daar werden de schouders in de Britse media meewarig opgehaald.

Zeker na de nederlaag van zaterdag tegen Bournemouth (1-0). De boys van Pochettino zouden het in een paar dagen tijd toch niet allemaal verknallen? In een seizoen waarin Tottenham halverwege nog op de tweede plaats had gestaan?

Gered door de gong

Nee, want Spurs werd door de gong gered omdat de concurrentie weigerde te profiteren van de misstap. De vierde plek kan ze amper meer ontgaan, maar weinig Engelse voetbalkenners geloven in een goede afloop tegen Ajax. Of Spurs nu met of zonder Heung-Min Son speelt, de Koreaanse hoop in ’shaky times’. Het blijven per slot van rekening The Spurs.