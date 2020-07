Britse turnbond doet onderzoek naar wantoestanden

Daarin was sprake van fysieke en geestelijke beschadiging van turnsters van soms pas 7 jaar oud. „De gedragingen waarover we de afgelopen dagen hebben gehoord, zijn volledig in tegenspraak met onze richtlijnen voor veilig coachen. Hiervoor is geen plaats in onze sport”, reageerde British Gymnastics geschokt.

Uit onderzoek van ITV kwamen verschillende wantoestanden naar voren. Zo hing een 7-jarige meisje bij haar club enige tijd vastgebonden aan een turntoestel en vertelde een andere turnster dat het gewoon was dat meisjes werden uitgescholden omdat ze te zwaar waren.

Angstcultuur

Voormalig selectielid Nicole Pavier vertelde in een reactie tegen de BBC dat ze boulimia had ontwikkeld toen ze 14 jaar was als gevolg van de „angstcultuur” rond lichaamsgewicht. „Pas als je volwassen bent, realiseer je je hoeveel invloed het op je heeft gehad: van de eetstoornissen, de chronische pijn tot de nachtmerries. Je voelde je nooit goed genoeg en dat bleef je jaren achtervolgen.”

British Gymnastics heeft een intern onafhankelijk onderzoek ingesteld. „Het is duidelijk dat de gymnastes niet het gevoel hadden dat ze met hun zorgen bij ons terecht konden. Daar moet iets aan gedaan worden.”