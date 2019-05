Sport Kort: Rentree Herlings eind mei verwacht

Nederlander Jeffrey Herlings viert het behalen van de wereldtitel na het winnen van de eerst manche tijdens de MXGP op het TT Circuit Assen. Ⓒ ANP

Amsterdam - In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.