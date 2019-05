’Toen werd hij een wereldtopper’

Dat zegt Bert van Marwijk in zijn column in De Telegraaf over RvP. De oefenmeester haalde Van Persie naar het eerste van Feyenoord, toen de linkspoot nog in de jeugd speelde op Varkenoord, en zag hoe de topscorer aller tijden van Oranje zich ontwikkelde tot een wereldtopper. „Robin was in de jeugd een nummer tien. Een echte spelmaker. In zijn eerste seizoen bij Feyenoord speelde hij als linksbuiten. Bij Arsenal was hij aanvankelijk ook een vleugelspeler. Maar zijn stap naar de absolute wereldtop maakte hij pas toen hij in de spits terecht kwam. En dat was misschien wel toeval.” Arsenal zag toen Emmanuel Adebayor vertrekken naar Manchester City. „Arsene Wenger had geen opvolger en probeerde Robin vervolgens op die plaats”, gaat Van Marwijk verder. „Een gouden greep. Op die positie had Robin nog steeds alle eigenschappen die ervoor zorgden dat hij zich uit de spits kon laten vallen om zich aanspeelbaar te maken.”

Van Marwijk vindt dat Van Persie alles in huis heeft voor een echte spits. Vooral het inzicht, gevoel voor ruimte en zijn pure klasse in een één-op-één-situatie springen in het oog. „Het belangrijkste was dat hij daardoor heel veel doelpunten ging maken. Twee keer werd hij topscorer van de Premier League. Dat is het moment dat je een wereldtopper wordt. Komend weekend speelt hij zijn laatste thuiswedstrijd als profvoetballer. En het is een afsluiting van een fantastische, indrukwekkende carrière. Voor mij hoort hij thuis in het rijtje Van Basten, Gullit, Bergkamp, Van Nistelrooy.”

