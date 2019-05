Bologna-trainer boos op ’rode’ Dijks

Beide spelers kregen in de extra speeltijd van het duel in Milaan een rode kaart wegens protesteren tegen de scheidsrechter. „Verliezen in San Siro is altijd mogelijk, maar die rode kaarten waren onnodig. Daar ben ik veel bozer over. We zitten in de slotfase van de competitie en hebben alle spelers hard nodig”, zei de coach na afloop van de wedstrijd in Milaan.

Mihajlovic mist Dijks en Sansone in de komende wedstrijd tegen Parma. Die is belangrijk, want Bologna is nog altijd niet zeker van handhaving in de Serie A „Het seizoen is nog niet afgelopen. Er komen nog belangrijke wedstrijden, dus we kunnen het ons niet veroorloven door rode kaarten spelers kwijt te raken. Je kunt niet zo tekeergaan tegen de arbiter.”

