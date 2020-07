La Liga: Cillessen ziet Valencia vanaf de bank winnen

Het beslissende doelpunt viel in de 89e minuut en kwam op naam van de Zuid-Koreaanse invaller Lee Kang-in.

Voor Valencia was het de eerste competitiezege in een povere reeks van vijf wedstrijden. De kansen op Europees voetbal in het komende seizoen zijn dankzij de benauwde overwinning weer iets gestegen.

Jasper Cillessen keek bij de thuisclub als reserve toe. De 31-jarige keeper van Oranje moest zijn basisplaats afstaan aan Jaume Domenech, die kort na de rust weinig kon doen aan de gelijkmaker van Victor García. Maximiliano Gómez had na een half uur de score geopend. Vlak voor tijd bezorgde Lee Kang-in zijn ploeg alsnog drie punten.

Met nog drie speelronden te gaan, neemt Valencia in La Liga voorlopig de achtste plaats in.

Atletico Madrid

Naast Valencia komt ook Altetico Madrid in actie. De Madrilenen staan derde in de Spaanse topcompetitie en gaan op bezoek bij Celta de Vigo, dat beetje bij beetje afstand neemt van de degradatiezone.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in La Liga.