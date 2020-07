La Liga: Gelijkspel voor Atlético, bankzitter Cillessen ziet Valencia winnen

Alvaro Morata opende al na 52 seconden van dichtbij de score namens de bezoekers. Daarna viel de productie echter stil bij de Madrilenen. Fran Beltran zorgde in de 49e minuut voor de gelijkmaker en daar kon Atlético niets meer tegenover zetten.

Atlético is na de coronastop nog wel altijd ongeslagen. Uit de laatste acht competitieduels pakte de Madrileense brigade achttien punten. De ploeg van coach Diego Simeone staat op de derde plaats en heeft een ticket voor de groepsfase van de Champions League voor het grijpen.

In de Spaanse voetbalcompetitie heeft Valencia weer eens gewonnen. De ploeg van interim-coach Voro zegevierde met 2-1 in de thuiswedstrijd tegen het lager geklasseerde Real Valladolid.

Het beslissende doelpunt viel in de 89e minuut en kwam op naam van de Zuid-Koreaanse invaller Lee Kang-in.

Jasper Cillessen. Ⓒ ANP/HH

Cillessen

Voor Valencia was het de eerste competitiezege in een povere reeks van vijf wedstrijden. De kansen op Europees voetbal in het komende seizoen zijn dankzij de benauwde overwinning weer iets gestegen.

Jasper Cillessen keek bij de thuisclub als reserve toe. De 31-jarige keeper van Oranje moest zijn basisplaats afstaan aan Jaume Domenech, die kort na de rust weinig kon doen aan de gelijkmaker van Victor García. Maximiliano Gómez had na een half uur de score geopend. Vlak voor tijd bezorgde Lee Kang-in zijn ploeg alsnog drie punten.

Met nog drie speelronden te gaan, neemt Valencia in La Liga voorlopig de achtste plaats in.

