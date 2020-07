La Liga: Jasper Cillessen weer op de bank bij Valencia

Cillessen verdedigde tot dusver in dit seizoen in 23 wedstrijden in La Liga het doel van Valencia. Domenech (29) kwam twaalf keer in actie in de competitie.

Valencia is door een zwakke reeks afgezakt naar de negende plaats. Na de coronastop pakte de ploeg van Cillessen in zeven wedstrijden slechts vijf punten. De oud-Ajacied stond tijdens die povere serie onder de lat.

Naast Valencia komt ook Altetico Madrid in actie. De Madrilenen staan derde in de Spaanse topcompetitie en gaan op bezoek bij Celta de Vigo, dat beetje bij beetje afstand neemt van de degradatiezone.

