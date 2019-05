Zieke Ricksen blijft lachen: ’Lijk net Darth Vader’

Ricksen moet de rest van zijn leven doorbrengen in een hospice in Schotland, waar hij tien uur per dag een zuurstofmasker draagt. „Dat is om mijn spieren te ontlasten”, vertelt de twaalfvoudig Oranje-international aan The Scottish Sun. „Moet je mij zien. Ik lijk net op Darth Vader”, lacht hij, als hij zichzelf vergelijkt met de slechterik uit de oude Star Wars-films.

Met het zuurstofmasker hoopt Ricksen dat hij langer in leven zal blijven. De oud-speler van onder andere AZ en Glasgow Rangers weigert op te geven, terwijl hij vecht tegen de spierziekte ALS. „De doktoren hebben mij een maand geleden het advies gegeven dit masker te dragen. Ik voel me de laatste tijd erg vermoeid, ook al heb ik goed geslapen”, zegt Ricksen. „Ik probeer, ook met dit masker, overdag genoeg te slaap te pakken.”

Ricksen: „Het gebruik van het masker was even wennen. Als ik sliep vond ik het wel eng, omdat ik dan niet kon controleren of het ding wel werkte. Inmiddels ben ik er gewend aan geraakt.” Ricksen blijft positief en liet al eens weten dat hij de eerste persoon zal zijn die de ziekte verslaat. „Ze vonden dat onrealistisch, maar waarom zou zoiets niet kunnen? Kijk naar Stephen Hawking, hij leefde er 50 jaar mee. Dat komt toch ook in de buurt van de ziekte verslaan? Zolang er hoop is, blijf ik vechten. Als er geen hoop meer is, dan verlies je het strijd.”