Getergde AZ-aanvaller Aboukhlal schittert in oefenpot

Zakaria Aboukhlal was met vier goals, een assist en een omhaal op de paal de meest opvallende man van de wedstrijd. De aanwezigheid van Zaka, doorgaans een vast lid van de Marokkaanse selectie, was opvallend.

AFRIKA CUP

Aboukhlal (22), wel present op de Afrika Cup, ontbreekt in de selectie van Vahid Halilhodzic in de play-offs om een WK-ticket. Hij werd niet geselecteerd en maakte in Wijdewormer een even getergde en gretige indruk.

Wel opgeroepen maar niet present zijn Hakim Ziyech (Chelsea) en Noussair Mazraoui (Ajax). De twee Nederlandse Marokkanen weigeren momenteel om voor de Atlas Leeuwen uit te komen. Marokko strijdt deze week met de Democratische Republiek Congo om een plaatsbewijs voor het WK.

BEAUTY SOWAH

Jesper Karlsson (Zweden), Jordy Clasie en Owen Wijndal (beiden Oranje), Hakon Evjen (Jong Noorwegen), Milos Kerkez (Jong Hongarije) en de Grieken Vangelis Pavlidis en Pantelis Hatzidiakos zijn wel met hun land op pad en ontbraken op Kalverhoek.

Naast Aboukhlal scoorden Kamal Sowah, Tijjani Reijnders en Peer Koopmeiners. Justin Bakker, ex-AZ, redde voor rust vanaf de stip de Deventer eer. De goal van Sowah was van uitzonderlijke klasse. De huurling van Club Brugge krulde de bal vanaf rechts in de rechterkruising.