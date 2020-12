FC Utrecht nog altijd zonder Maher, maar met Gustafson naar Emmen

„Gustafson heeft vandaag weer meegetraind”, zei trainer René Hake een dag voor de uitwedstrijd tegen Emmen. Hake kan op het kunstgras in Drenthe geen beroep doen op Adam Maher. De middenvelder heeft een terugslag gehad in zijn revalidatie. „Hij moet toch weer passen.”

FC Utrecht wacht nog altijd op de eerste zege onder Hake, die begin november de naar Racing Genk vertrokken John van den Brom opvolgde. Hake hoopt dat die overwinning er eindelijk komt tegen zijn oude club Emmen, dat nog altijd wacht op de eerste zege van het seizoen en onderaan staat in de Eredivisie.

„Zij zitten in een moeilijke fase, maar dat geldt voor ons ook wat betreft het winnen van wedstrijden. Maar laten we er niet teveel over praten, maar het gewoon doen. Het is voor mij persoonlijk leuk om terug te keren in Emmen. Ik heb daar heel veel jaren gewerkt als speler en trainer, ik ken alle ruimtes in het stadion op mijn duimpje. Maar ik kom nu maar voor één ding en dat is drie punten meenemen naar Utrecht.”

