Eliud Kipchoge Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Als iemand het kan is het Eliud Kipchoge, de wereldrecordhouder, de olympisch kampioen, de koning van de marathon. De 33-jarige Keniaan gaat in oktober opnieuw een poging wagen om 42 kilometer en 195 meter af te leggen in minder dan twee uur tijd. Kipchoge heeft nu eenmaal zijn zinnen gezet op deze magische grens.