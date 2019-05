Kompany: ’Ik laat mij door die jonge spelers niks vertellen’

City had het in eigen huis moeilijk met Leicester City. De openingstreffer - en tevens het enige doelpunt van de wedstrijd - viel pas in de 70e minuut. Kompany dribbelde richting het strafschopgebied van The Foxes, maar voordat hij in de buurt van het doel kwam waagde de Belg een poging.

’Nee, niet doen’

Terwijl hij aanlegde voor een schot van afstand, dacht een van zijn teamgenoten: ’Nee Vinny! Waarom doe je dit?!’. Ook topspits Sergio Agüero dacht: ’Niet schieten. Nee Vinny! Nee!!’.

Raheem Sterling en Agüero waren niet de enige die ’oh nee’ dachten toen Kompany besloot te schieten. Zelfs trainer Pep Guardiola vertelde na de wedstrijd tegen Sky Sports dat hij weinig vertrouwen had in het schot van zijn aanvoerder. ’Niet schieten, de bal passen’, dacht de Spanjaard. „Maar uiteindelijk heeft hij het juiste besluit genomen. Het belangrijkste is dat hij zelf gelooft dat hij die goal kan maken en gelukkig deed hij dat. Dankzij hem hebben we gewonnen.”

Kompany

„Ik was gefrustreerd”, vertelt de matchwinner. „Iedereen zei dat ik niet moest schieten. Echt irritant. Ik ben niet zover gekomen om mij door jonge spelers te laten vertellen of ik wel of niet mag schieten.” Uiteindelijk kwam het dus goed uit voor The Citizens, dat Kompany besloot om niet te luisteren naar zijn ploegmakkers. „In vijftien jaar topvoetbal en al die middenvelders die zeggen dat ik niet moet schieten. Ik heb ze allemaal verteld dat ik een keer zo zou scoren. Vandaag (maandag, red.) is mij dat gelukt.”

Bekijk ook: Wereldgoal Kompany houdt City op titelkoers