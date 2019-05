Belgen hopen op thuiszeges Viviani in Giro

De Italiaanse sprinter won er vorig jaar vier. „Hij krijgt de steun van een sterke en ervaren ’sprinttrein’ en zal extra opvallen bij de fans in zijn Italiaanse kampioenstrui”, zegt ploegleider Davide Bramati.

Viviani verliet vorige week nog ziekjes voortijdig de Ronde van Romandië, maar hij is voldoende hersteld voor zijn zesde deelname aan de Giro. De 30-jarige Italiaan boekte dit jaar al vier zeges, onder meer een etappe in de Tour Down Under en Tirreno-Adriatico.

Bob Jungels is de tweede kopman. Hij heeft ambities voor het algemeen klassement. De Luxemburger eindigde al twee keer in de top tien; zesde in 2016 en achtste in 2017. De equipe van Deceuninck - Quick-Step voor de Giro bestaat verder uit Eros Capecchi (Ita), Mikkel Honoré (Den), James Knox (GBr), Fabio Sabatini (Ita), Florian Sénéchal (Fra) en Pieter Serry (Bel).