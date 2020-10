Vuelta: Dan Martin troeft Primoz Roglic af op lastige slotklim

De Sloveen Roglic bleef de leider in het algemeen klassement. Hij pakte de rode leiderstrui in de eerste etappe en behoudt een voorsprong van vijf seconden op Martin. De Colombiaan Esteban Chavez had materiaalpech op de slotklim, en de nummer 4 van het klassement verloor daardoor iets meer dan een minuut. Hij zakt af naar de achtste plaats. Tom Dumoulin kwam ook donderdag op grote achterstand binnen. Na twee moeilijke dagen waarin de Limburger veel tijd verloor, reed hij op de „spaarstand.” Komend weekeinde beslist de ploegleiding van Jumbo-Visma of doorrijden zin heeft.

Niki Terpstra reed lang in een kopgroep van vijf renners maar werd met ruim 50 kilometer te gaan ingerekend. De eindstreep lag donderdag bergop, na een klim van de eerste categorie, die voor het enige spektakel van de dag zorgde. Chris Froome viel te betrappen op een korte kopbeurt richting de finish, waar hij het tempo voor zijn kopman Carapaz eventjes hoog hield. Het was de eerste keer dat Froome zich even van voren liet zien in de Vuelta. De Brit verkeert niet in goede vorm.

De finale werd uitgevochten door de klassementsmannen. De Ier Martin trok op 400 meter van de finish aan voor de eindzege. Roglic, Carapaz en Poels konden hem niet bijbenen, waardoor Martin zijn eerste ritzege sinds de zomer van 2018 pakte. „Ik wilde heel erg graag een etappe winnen voor deze ploeg”, vertelde een geëmotioneerde Martin na afloop. „Dat was niet gelukt in de Tour de France dit jaar. Deze overwinning betekent veel voor de ploeg, voor mij en voor mijn vrouw omdat het ook de eerste zege is sinds de geboorte van onze kinderen.”

Vrijdag volgt de eerste vlakke rit in de Vuelta. Het peloton legt dan ruim 191 kilometer af van Garray naar Ejea de los Caballeros.