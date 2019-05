Ten Hag en Van Bommel genomineerd voor Rinus Michels Award

De Rinus Michels Award is een initiatief van De Voetbaltrainer, die naast de trainers van Ajax en PSV ook John van den Brom (AZ), Adrie Koster (Willem II) en Maurice Steijn (VVV) hebben genomineerd. Mocht Ten Hag aan het langste eind trekken, dan is dat geen primeur voor Haaksberger. Als trainer van FC Utrecht won hij de award in 2016.

Op woensdag 17 mei bepalen alle trainers uit het betaalde voetbal, tijdens het Nederlands Trainerscongres, wie de opvolger wordt van Philip Cocu, die vorig jaar als trainer van PSV de ereprijs won.

In de Keuken Kampioen Divisie gaat de strijd tussen Marino Pusic (FC Twente), Willy Boesen (Den Bosch), Henk Fraser (Sparta), Mike Snoei (Telstar) en Klaas Wels (TOP Oss).

Daarnaast wordt ook uitgemaakt welke club de beste jeugdopleiding van Nederland heeft. De genomineerden zijn Ajax, PSV en Sparta.