Afrika Cup: Nigeria met Eredivisie-gekleurde selectie

The Super Eagles, die het in de groepsfase van het toernooi opnemen tegen Egypte, Guinee-Bissau en Sudan, hebben maar liefst acht spelers in de gelederen die minuten in de Eredivisie achter hun naam hebben.

De enige speler die momenteel nog in de Eredivisie actief is, is doelman Maduka Okoye. De goalie stond een periode geblesseerd aan de kant bij Sparta, maar is inmiddels weer fit. Okoye is een van de vier doelmannen die de in totaal 28-koppige selectie herbergt. Na dit seizoen stapt hij over naar Watford.

In de defensie komen we twee oude bekenden tegen. William Troost-Ekong speelde voor FC Groningen en FC Dordrecht en is momenteel actief voor Watford. Leganes-verdediger Kenneth Omeruo kwam in twee seizoenen tot 36 competitieduels voor ADO Den Haag.

VVV-Venlo ziet twee van hun oud-spelers de groen-witte kleuren verdedigen. Kelechi Nwakali was met negen duels geen succesnummer in De Koel, maar Ahmed Musa was dat wél. In nog geen anderhalf jaar tijd scoorde Musa acht keer in 37 competitiewedstrijden en werd hij begin 2012 voor een kleine 5 miljoen euro verkocht aan CSKA Moskou. Musa speelt momenteel voor het Turkse Karagümrük.

Chidera Ejuke is ook al zo’n speler voor wie CSKA Moskou de kas van een Eredivisie-club spekte. SC Heerenveen ontving in de zomer van 2020 ongeveer het dubbele van wat VVV voor Musa had gekregen. In het door de coronacrisis voortijdig beëindigde seizoen tekende Ejuke voor negen goals in 25 competitieduels. Dergelijke cijfers tikte Taiwo Awoniyi in 2016/17 niet aan. Bij NEC kwam de aanvaller tot twee goals in achttien duels. Dit najaar zagen we hem in actie tegen Feyenoord, Awoniyi speelt momenteel bij het Duitse Union Berlin.

De laatste speler met een Eredivisie-verleden is Umar Sadiq. De lange aanvaller ontpopte zich in dienst van NAC Breda, tijdens het seizoen 2017/2018, als een cultheld. In twaalf duels scoorde de huidig aanvaller van Almeria vijf keer.

Comoren

Go Ahead Eagles-speler Yacine Bourhane is door de bondscoach van de Comoren geselecteerd voor de Afrika Cup. Bourhane speelde tot nu toe zeven interlands. Het land speelt in de groepsfase tegen Gabon, Marokko en Ghana. De Comoren nemen voor de eerste keer deel.