Live Extra: Kan Liverpool voor een stunt zorgen?

Volg de halve finale van de Champions League tussen Liverpool en Barcelona van minuut tot minuut via onze livewidget.

In Camp Nou dompelde Lionel Messi vorige week de Champions League-droom van The Reds voor een groot deel in rouw. Met twee treffers had de Argentijn een groot aandeel in de 3-0 zege op Virgil van Dijk en co.

Vanavond is Anfield het theater van het voetbalspektakel tussen de twee Europese topploegen. Het zal een zware klus worden voor de mannen van Jürgen Klopp. De Duitse oefenmeester mist namelijk smaakmakers Roberto Firmino en Mohamed Salah en zijn daarnaast ook nog in een spannende strijd verwikkeld om de Engelse landstitel.

Halve finales

Dinsdag 7 mei

21.00 uur: Liverpool - FC Barcelona

Woensdag 8 mei

21.00 uur: Ajax - Tottenham Hotspur

