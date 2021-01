Danny Makkelie fluit Ajax - Feyenoord

De ’Klassieker’ wordt zondag om 16.45 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Hessel Steegstra en Jan de Vries zijn de assistent-scheidsrechters.

Het is het eerste duel dit seizoen tussen de aartsrivalen. Voor Feyenoord is het bovendien de eerste wedstrijd tegen een ploeg uit de ’traditionele’ top 3. De toppers in de Eredivisie waren bewust in het nieuwe jaar gepland, in de hoop dat versoepelde coronamaatregelen de aanwezigheid van toeschouwers mogelijk zouden maken. Dat is echter niet het geval. In de eerste topper van het seizoen speelden Ajax en PSV zondag in Amsterdam met 2-2 gelijk.

Feyenoord staat 3 punten achter op koploper Ajax. Nummer 2 PSV heeft 1 punt achterstand. De Eindhovenaren spelen zaterdagavond in Rotterdam tegen Sparta.