Eredivisie start komend seizoen met buitenspeltechnologie

Op dit moment worden in alle stadions van Eredivisieclubs de technische voorbereidingen getroffen om met de buitenspeltechnologie aan de slag te gaan, aldus de KNVB. Om de technologie te implementeren worden camera’s geplaatst ter hoogte van de rand van het strafschopgebied. Alleen in de stadions van Ajax, Feyenoord en PSV had FOX Sports deze cameraposities al in gebruik.

„In het VAR-protocol van de internationale spelregelcommissie IFAB is de belangrijkste kernboodschap dat de VAR uitsluitend ingrijpt wanneer de beslissing van de scheidsrechter duidelijk fout is. Dit basisprincipe geldt ook wanneer dankzij de buitenspellijnen duidelijk wordt dat er een fout is gemaakt. Wanneer er ondanks de buitenspellijnen twijfel bestaat over een genomen beslissing, zal de VAR niet ingrijpen”, meldt de Nederlandse voetbalbond.

Het streven is om bij aanvang van de competitie met de buitenspeltechnologie van start te gaan.

De software die wordt gebruikt voor de buitenspeltechnologie, is ontwikkeld door het technologiebedrijf Hawk-Eye en wordt op dezelfde wijze onder meer toegepast in de Champions League. Afgelopen seizoen leidde de technologie in de Premier League tot veel ophef. Zo werden er doelpunten afgekeurd omdat spelers met een bepaald lichaamsdeel een millimeter buitenspel zouden hebben gestaan, wat tot verontwaardiging leidde bij spelers, trainers en supporters.

De eredivisie begint op 12 september met het duel FC Utrecht - AZ.