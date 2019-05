Ineos wijst Sivakov en Geoghegan Hart aan als kopmannen in Giro

Sivakov won eind april de Ronde van de Alpen, Geoghegan Hart eindigde als tweede. De Britse wielerploeg Ineos, voorheen Team Sky, moest kort voor aanvang van de Giro improviseren, omdat de gedroomde kopman Egan Bernal wegviel. De Colombiaan brak vorige week een sleutelbeen door een val tijdens een trainingsrit in zijn thuisland.

Froome

Ineos heeft ervoor gekozen Chris Froome en Geraint Thomas niet alsnog de Giro de laten rijden. Beide Tourwinnaars mogen zich volledig op de Tour de France richten. Gianni Moscon is ook uit de selectie voor de Giro gelaten. De Italiaan is uit vorm en wordt naar de Ronde van Californië gestuurd.

De Ier Eddie Dunbar maakt zijn debuut in een grote ronde. De 22-jarige renner maakte indruk met de derde plaats in de Ronde van Yorkshire. De ploeg voor de Giro, die 11 mei begint in Bologna, bestaat verder uit Sebastián Henao (Col), Christian Knees (Dui), Jhonatan Narvaez (Ecu), Salvatore Puccio (Ita) en Ivan Sosa (Col).