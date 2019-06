Bertens: ’Ik kon vijf dagen niks’

Kiki Bertens tijdens haar eerste ronde op Roland Garros. Ⓒ AFP

DEN BOSCH - Kiki Bertens zit er zaterdag ontspannen bij tijdens de loting voor het WTA-toernooi van Rosmalen. Al klinkt er even een ’oh no’ als ze in de eerste ronde wordt gekoppeld aan Johanna Larsson, de Zweedse was jarenlang haar vaste dubbelpartner. „We kennen elkaar heel lang. We zijn goede vriendinnen en gaan er het beste van maken”, vertelt de beste tennisster van Nederland.