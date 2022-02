Doorgaan ADO-Telstar in Den Haag onzeker door stormschade Eunice

Maandagmiddag zou hierover een besluit worden genomen, maar vanwege de nog altijd harde wind konden onderzoekers hun werk niet volledig doen. Dat is volgens de nummer 4 van de eerste divisie wel nodig om te beoordelen of het stadion veilig is na de schade die het door storm Eunice opliep.

„We zijn erbij gebaat om dit onderzoek zo snel mogelijk te laten doen”, laat een woordvoerder weten. „Vandaag lukt dit niet meer. We hopen dinsdag of anders woensdag. We zullen nu wat scenario’s gaan uitschrijven voor de wedstrijd van vrijdag.”

Een deel van het dak van het Cars Jeans Stadion raakte vrijdag zwaar beschadigd door storm Eunice. „Een deel van de beplating boven de Lex Schoenmaker en Haaglanden Tribune waaide van het dak af. Inmiddels zijn de losse platen opgeruimd en is zowel de omgeving als het hoofdgebouw van het stadion weer vrijgegeven”, aldus ADO eerder in een verklaring.