PSV verliest van Leicester en grijpt naast halve finale Conference League

Het zinderde vooraf in het Philips Stadion. Zo’n belangrijke Europese wedstrijd had PSV lang niet meer gespeeld. Sinds 2011 waren de Eindhovenaren niet meer in de kwartfinale van een Europees toernooi gekomen. Na het 0-0 gelijkspel in Leicester had PSV alle perspectief om de halve finale te bereiken.

Betere klassering

Het ging toen om Champions League-voetbal – PSV werd in de halve finale uitgeschakeld door een late goal van AC Milan – en natuurlijk is de Conference League van een ander kaliber, maar het enthousiasme in Nederland over het nieuwe, derde Europese toernooi is groot. Door de goede resultaten van de Nederlandse clubs in de Conference League lonkt een betere klassering op de coëfficiëntenranking en wellicht op termijn een extra startbewijs voor de Champions League.

PSV-trainer Roger Schmidt had zijn elftal in vergelijking met het bezoek aan Engeland op twee posities moeten aanpassen door de blessures van aanvaller Noni Madueke en centrumverdediger Olivier Boscagli. De Franse verdediger, die door een ernstige knieblessure zeven tot acht maanden moet revalideren, kreeg bij de opkomst door speciale t-shirts met een tekst een hart onder de riem gestoken door zijn ploeggenoten.

Veerman

Schmidt had de absentie van beiden in vergelijking met de eerste wedstrijd tegen Leicester City opgevangen met Erick Gutierrez en Jordan Teze. De Mexicaanse middenvelder, vorige week geschorst, vormde weer een tandem op het middenveld met Ibrahim Sangaré. Joey Veerman verdween niet uit de basis ten faveure van een aanvaller, maar speelde hangend aan de zijkant. Teze vormde centraal achterin een koppel met André Ramalho, waarmee de Braziliaan de rol van Boscagli op zich nam.

Eran Zahavi straft balverlies van Youri Tielemans (achtergrond) af en knalt de 1-0 binnen. Ⓒ ANP/HH

Net als in Leicester was de eerste grote kans van de wedstrijd voor Götze. De Duitser werd goed vrijgespeeld, maar vond met zijn schot de vuisten van Leicester-doelman Kasper Schmeichel. Meteen daarna kreeg ook Leicester een grote kans om de score te openen, toen Harvey Barnes vrije doortocht kreeg richting het doel van PSV en Ramalho hem niet kon achterhalen. De inzet van de Engelsman ging net voorlangs het doel van Yvon Mvogo. Na de gelijkopgaande openingsfase nam PSV het heft nadrukkelijk in handen, waar Leicester City dat vorige week in Engeland had gedaan.

De nummer 9 van de Premier League had weinig in te brengen in deze fase van de wedstrijd en nadat Mauro Junior met een prima schot Schmeichel aan het werk had gezet, kwam er de verdiende voorsprong voor PSV. Na balverlies van Youri Tielemans legden Götze, die ijzersterk speelde, en Eran Zahavi een prima combinatie op de mat, die door de Israëlische spits vanuit een lastige hoek werd bekroond. Het negentig minuten lang enthousiast meelevende Philips Stadion ontplofte van vreugde.

Leicester zet aan

Na de achterstand zette Leicester wat meer aan, maar PSV bleef relatief eenvoudig overeind. Teze haalde met een omhaal een van richting veranderde bal van de doellijn, Timothy Castagne kopte naast en een schot van James Maddison, een van de beteren bij Leicester, ging over.

De spelers van PSV zijn dolblij na de 1-0 van Eran Zahavi (uiterst links). Ⓒ ANP/HH

Het strijdplan bij PSV werkte met een goede middenveldbezetting, waar de vrijwel foutloos spelende Sangaré en Gutierrez goed de balans bewaakten en Götze en de zich terug laten zakkende Veerman met hun passing voor veel voetbal zorgden.

Leicester City beschouwde zichzelf vooraf als favoriet, en dat is ook niet zo gek met een selectie die een geschatte transferwaarde heeft van meer dan 500 miljoen, drie keer meer dan de PSV-selectie. Met Ademola Lookman en Patson Daka als invallers probeerde Leicester-manager Brendan Rodgers meer grip op de wedstrijd te krijgen.

Kansen Zahavi en Sangaré

De tweede helft ontspon zich een heerlijk op en neer gaand duel met kansen voor beide partijen. PSV kroop door het oog van de naald bij grote kansen voor Daka en Maddison, maar was zelf ook meerdere keren dicht bij een 2-0 voorsprong. Zahavi kopte van dichtbij over, een van richting veranderd schot van Veerman ging maar net naast, terwijl Sangaré dé kans op de 2-0 kreeg. De Ivoriaan schoot de bal van dichtbij over.

Het bleek een bepalend moment, want even daarna kwamen de Engelsen op gelijke hoogte. Leicester kwam goed door over de linkerkant van PSV, waar net daarvoor Philipp Max plaats had gemaakt voor de jongeling Frederik Oppegard, en de sterkste Leicester-speler Maddison liet Mvogo kansloos met een ijzersterke afronding.

Verse krachten

Met nog dertien minuten op de klok probeerde Leicester door te drukken om een verlenging te voorkomen. Schmidt bracht met Ritsu Doan en Carlos Vinicius twee verse krachten in voor Veerman en Zahavi, waarbij de wissel voor de Israëlische spits wel eerder had mogen komen, want de doelpuntenmaker had moeite de grote ruimtes te belopen. Na de gelijkmaker kwam PSV onder zware druk te staan. Waar Mvogo zijn ploeg eerst nog in de race hield met een knappe reflex op een inzet van Leicester-invaller Ayoze Perez, daar ging het in de 88e minuut toch nog mis voor de zo dapper strijdende thuisploeg. Na een goede combinatie van Leicester dompelde Ricardo Pereira het Philips Stadion in rouw: 1-2.