Edwin van der Sar acht kans op arbitragezaak Nouri groot

Nouri zakte ruim 3,5 jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar en liep zwaar hersenletsel op. De behandeling op het veld in Oostenrijk zou niet adequaat zijn geweest. Ajax erkende een jaar laten alle aansprakelijkheid. „We willen tot een oplossing komen. We willen dat netjes en respectvol doen”, zei Van der Sar vorig seizoen nog.

Het contract van Nouri liep afgelopen zomer af. Ajax heeft die verbintenis gerespecteerd, maar er is nog steeds geen overeenkomst voor een schadevergoeding voor de middenvelder die volgens sommigen minstens zo talentvol was als zijn oude ploeggenoten Frenkie de Jong en Donny van de Beek, die nu voor veel geld bij FC Barcelona en Manchester United spelen. „De kans op een arbitragezaak is aanwezig, helaas”, stelde Van der Sar.