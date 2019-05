Ten Hag: ’Tottenham heeft wat bedreigingen voor ons’

Bekijk ook: Cabaretiers willen Ajax zien

„De intensiteit van de wedstrijd vorige week in Londen was wel even iets anders dan een competitiewedstrijd”, zei de coach dinsdagmiddag op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. „Maar dat was tegen Real Madrid en Juventus ook zo. Ons team heeft het vermogen om zich aan te passen aan een hoger niveau. Ik verwacht dat we morgen weer een stap hebben gezet, dat we wéér een grens kunnen verleggen.”

Ajax staat halverwege het tweeluik voor met 1-0, maar zo benadert Ten Hag de thuiswedstrijd tegen Tottenham niet. „We gaan er vanuit dat we moeten winnen. We gaan het duel in alsof het 0-0 staat, want Tottenham heeft zeker wat bedreigingen voor ons. We moeten het nu thuis afmaken in ons eigen stadion in plaats van in een uitduel, en dat zorgt wel voor een iets andere mindset. De ambiance in de ArenA zal ons helpen, maar we moeten het zelf doen. We hebben zelfvertrouwen, zijn fit, scherp en gretig.”

