Ekkelenkamp ziet droom in ArenA uitkomen

Alle drie Eredivisie-basisdebutanten van Ajax scoorden. Gravenberch kwam met stip op negen in de toptien van jongste doelpuntenmakers van Ajax (17 jaar, 220 dagen). Dat lijstje wordt nog altijd aangevoerd door Clarence Seedorf: 16 jaar, 361 dagen.

Ekkelenkamp kon na afloop zijn geluk niet op. „Het was een droom om in de ArenA te scoren. Ik denk dat het een typisch Ekkelenkamp-doelpunt was, vanuit de diepgang”, zei de middenvelder, die sinds Ajax onder 17 verbluffende statistieken kan overleggen. In Onder 19 bijvoorbeeld scoorde hij in totaal 28 keer. „Het doel was ook tegen ADO te scoren en dat lukte. Ik heb lang op mijn kans moeten wachten, maar gelukkig is ’geduld’ een kwaliteit van me. Het niveau van het eerste is omhooggegaan, dan is het logisch dat het wat langer duurt.”

Het talent vond het prettig dat er meer jonkies om hem heen stonden. „Met Lassina heb ik echt een goede connectie, dus dat was een voordeel.” Traoré zag Ekkelenkamp én Gravenberch scoren en wist toen één ding zeker: „Nu moet ik ook”, lachte de vervanger van Klaas-Jan Huntelaar. „Het was niet mijn mooiste doelpunt, maar wel het meest speciale. Ik was nog even bang dat het buitenspel was, dus ik moest wachten met juichen.”

